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Çinli çip endüstrisi patronlarının serveti geçen yıla göre yüzde 28 azaldı

Çin'de çip endüstrisinde faaliyet gösteren şirket sahiplerinin kişisel servetlerinin geçen yıla göre azaldığı bildirildi.

20 Aralık 2022 Salı 19:48
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Çinli çip endüstrisi patronlarının serveti geçen yıla göre yüzde 28 azaldı



İnternet sitesi "Ijiwei.com"un haberine göre, sektördeki en zengin 100 patronun toplam serveti geçen yıla göre yüzde 28 azalırken, kişisel varlığı 10 milyar yuanı (yaklaşık 1,43 milyar dolar) geçen iş insanlarının sayısı 22'den 17'ye düştü.

Çin'de yarı iletken endüstrisi, son yıllarda kamu teşvikleri ve borsaya açılan şirketlerin sayısının artmasıyla çok sayıda yeni milyarderin ortaya çıktığı bir sektör haline gelmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim başında çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın Çin'e ihracatına yönelik kısıtlamaları içeren düzenlemeyi kabul etmişti. Bakanlık, 12 Aralık'ta aralarında Çin'in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies (YMTC) gibi yapay zeka çip endüstrisinde faaliyet gösteren 21 şirketin de olduğu 36 şirketi ihracat yasağı listesine eklemişti.

Söz konusu şirketlerin Amerikan malları, yazılımları ve teknolojilerine erişimini ciddi şekilde kısıtlayacak katı lisans gereklilikleri uygulanacağı belirtilmişti.

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