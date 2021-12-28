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Credit Suisse, 2022 altın tahminini açıkladı

İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse, 2022'de altın fiyatının ortalama 1850 dolar/ons olmasını bekliyor.

28 Aralık 2021 Salı 10:14
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Credit Suisse, 2022 altın tahminini açıkladı
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Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tarıq, Fed'in 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi.

Business Insider'da yer alan habere göre 2022 yılında altında ortalama fiyatın 1850 dolar/ons civarında oluşmasını beklediklerini ifade eden Tarıq, altın fiyatının uzun vadede ise pandemi öncesi seviyelerinde üzerinde kalamayacağını öngördüklerini belirtti.

2023 yılında altın fiyatının, büyük merkez bankalarının faiz artırımlarına devam ettirmelerine bağlı olarak 1600 dolar/ons seviyesine doğru gerileyeceğini öngören Credit Suisse, uzun vadede ise altın fiyatının 1400 dolar/ons seviyelerinde oluşmasını beklediklerini vurguladı.

Credit Suisse analisti Tarıq, 2022 yılında Fed'den 3 faiz artırımı beklediklerini, bu artırımlara rağmen reel faizin negatif olmaya devam edeceğini ve bunun kısa vadede altın fiyatı için destekleyici olmayı sürdüreceğini vurguladı.

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