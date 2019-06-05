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'Deutsche Bank, Venezüela'nın 20 ton altınına el koydu'

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, 2016 yılında verilen kredinin geri ödemesiyle ilgili anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Venezüella'ya ait 20 ton altına el koyduğu belirtildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
'Deutsche Bank, Venezüela'nın 20 ton altınına el koydu'
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Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, 2016 yılında verilen kredinin geri ödemesiyle ilgili anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Venezüella'ya ait 20 ton altına el koyduğu belirtildi.Venezüella'nın 2021'de sona erecek anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesi üzerine Deutsche Bank, anlaşmayı tek taraflı feshederek altına el koydu.

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Bloomberg, Deutsche Bank yetkilileri ile Venezüella hükümetinden temsilcilerin konu hakkında yorumdan kaçındığını ifade etti.

Venezüella Merkez Bankası, ABD'nin yaptırımlarını bypass etmek için geçen ay 570 milyon dolar değerinde 15 ton altın satışı yapmıştı.

Bu satış sonucunda Venezüella'nın altın rezervleri, 7.9 milyar dolarla son 29 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

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BankHaberKıbrıs20VenezuelaHaberkıbrıs
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