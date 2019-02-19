Dijital Platform Fenomeni BiPBOX 20 Bin Takipçiyi Aştı

Müşterilerini en yeni teknolojilerle tanıştırırken onlara hayatı kolaylaştıran ürün ve servisler sunmayı sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell, popüler dijital teknoloji platformu BiP uygulamasına sürekli yeni içerikler ve avantajlarla dolu BiPBOX’u ekledi.

Kısa sürede 20 binden fazla takipçisi olan dijital iletişim kanalı BiPBOX, her hafta dakikadan internete, fizy müzik uygulamasından lifebox uygulaması aboneliğine kadar birçok teknolojik ve fırsat ürünü Turkcell müşterilerine kazandırmaya devam ediyor.

BiPBOX Ada Genelinde Fenomen Oldu

Ülkemizde bir ilk olan BiPBOX kanalı her yöne konuşma, sınırsız konuşma, cepten internet, dergilik ve fizy gibi uygulama kanalı aboneliği, fırsat ürünler ve dönemsel olarak da çekilişlerle akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji cihazları kazanma fırsatları sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 150 bini aşkın kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması BiP’e eklediği BiPBOX kanalı kısa sürede 20 bin takipçiyi aşarak “ fenomen ” bir dijital kanal haline döndü.

İlk günden itibaren hediyeler dağıtan ve fırsatlar sunan kanal kısa sürede; onlarca takipçiye yeni model cep telefonu kazandırdı, Onlarca takipçiye giyilebilir teknoloji cihazları kazandırdı, on binlerce takipçiye ses ve internet paketleri kazandırdı.