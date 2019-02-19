Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uçan Balina göklerde
Uçan Balina göklerde
PUBG Mobile zombi modu yayında! İşte tüm yenilikler
PUBG zombi modu yayında!
Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor
Chrome kullanıcılarına uyarı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!

Dijital Platform Fenomeni BiPBOX 20 Bin Takipçiyi Aştı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çok kısa sürede 20 bin takipçiyi aşan dijital platformu BiPBOX, takipçilerine keyifli anlar yaşatırken birçok teknolojik uygulama ve fırsat ürünlerini de kazandırmaya devam ediyor.

19 Şubat 2019 Salı 14:05
Dijital Platform Fenomeni BiPBOX 20 Bin Takipçiyi Aştı

Müşterilerini en yeni teknolojilerle tanıştırırken onlara hayatı kolaylaştıran ürün ve servisler sunmayı sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell, popüler dijital teknoloji platformu BiP uygulamasına sürekli yeni içerikler ve avantajlarla dolu BiPBOX’u ekledi.

Kısa sürede 20 binden fazla takipçisi olan dijital iletişim kanalı BiPBOX, her hafta dakikadan internete, fizy müzik uygulamasından lifebox uygulaması aboneliğine kadar birçok teknolojik ve fırsat ürünü Turkcell müşterilerine kazandırmaya devam ediyor.

BiPBOX Ada Genelinde Fenomen Oldu 

banner41

Ülkemizde bir ilk olan BiPBOX kanalı her yöne konuşma, sınırsız konuşma, cepten internet, dergilik ve fizy gibi uygulama kanalı aboneliği, fırsat ürünler ve dönemsel olarak da çekilişlerle akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji cihazları kazanma fırsatları sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 150 bini aşkın kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması BiP’e eklediği BiPBOX kanalı kısa sürede 20 bin takipçiyi aşarak            “ fenomen ” bir dijital kanal haline döndü.

İlk günden itibaren hediyeler dağıtan ve fırsatlar sunan kanal kısa sürede; onlarca takipçiye yeni model cep telefonu kazandırdı, Onlarca takipçiye giyilebilir teknoloji cihazları kazandırdı, on binlerce takipçiye ses ve internet paketleri kazandırdı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BiPBOX20 Bin TakipçiKuzey Kıbrıs TurkcellTeknolojiHaberGündemKıbrısDijital Platform
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim