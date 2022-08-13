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Disney Plus, paketlerine zam!

Disney Plus, dünyanın en çok abone sayısına sahip dijital platformu olmuştu. Ancak platform, reklamlı aboneliğini duyurmasının ardından paket ücretlerini artırdı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:32
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Disney Plus, paketlerine zam!


Popüler yayın akış servisi Netflix'in abone sayısı, yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişi azaldı. Platformun abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişi azalmıştı. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu.

Ülkemizde de faaliyet gösteren  Disney Plus’ın abone sayısı 221,1 milyona ulaştı ve dünyanın en çok abone sayısına sahip dijital platformu oldu.

Netflix ise son üç ayda kaybettiği yaklaşık 1 milyon abone sonrası 220,67 milyon aboneyle Disney Plus’ın gerisinde kaldı.

Disney Plus'tan zam kararı

Bir süredir çeşitli iddialarla gündeme gelen reklamlı Disney+ aboneliği resmiyet kazandı.

Reklamlı paketin fiyatı  7,99 dolar olarak açıklanırken, fiyatı 7,99 dolar olan normal Disney+ aboneliği ise artık 10,99 dolardan satılacak. Öte yandan, yeni reklamlı abonelik 8 Aralık'ta halka açılacak.

Türkiye'de reklamlı abonelik olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak yapılan zam, yüksek bir ihtimalle Disney+ Türkiye paketlerini de etkileyecek. Disney+, şu anda ülkemizde aylık 34,99 TL'ye hizmet veriyor.

Son Güncelleme: 13.08.2022 18:37
Anahtar Kelimeler:
Disney PlusZam
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