Künye
Kıbrıs 11
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Uyuşturucu davası; 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davası; 3 gün daha...
2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
2'si insan kaçakçısı 10 kişi...

Doğal gaz ve petrol fiyatları durdurulamıyor!

Rusya-Ukrayna savaş yedinci gününe girerken doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji piyasalarında yarattığı arz sıkıntısı endişesiyle küresel piyasalarda doğal gaz ve petrol fiyatları artmaya devam ediyor.

02 Mart 2022 Çarşamba 11:18
67 Okunma
Doğal gaz ve petrol fiyatları durdurulamıyor!
banner108

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 129 avrodan açıldı. Kontratların fiyatı TSİ 10.43'te 138 avroya ulaştı. Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratları fiyatı bir önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 14 yükseldi.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının hasar görmesi ve gaz akışını kesintiye uğratabileceği beklentileri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırım getirilmesi ihtimali de fiyatları etkiliyor.

Geçen hafta Almanya, Rus gazını ülkeye taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurdu ve ardından ABD projeyi yürüten Nord Stream 2 şirketine yaptırım kararı aldığını açıkladı. Ayrıca, dün Nord Stream 2 şirketinin çalışanların tamamını işten çıkardığı iddia edildi.

PETROL FİYATLARI REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

Ukrayna'da savaşın şiddetlenmesiyle petrol fiyatları Temmuz 2014'ten bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,12 artışla 112,4 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 110,7 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

Piyasalar, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. (AA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Elinde altını olanlar dikkat!
Elinde altını olanlar dikkat!
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim