Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
banner107

Dolar 14'ü aştı

Döviz kurları güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçerek rekor tazeledi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:24
135 Okunma
Dolar 14'ü aştı
banner108

Döviz kurları güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçerek rekor tazeledi.

Dolar 14 lirayı aşarak 14,16 seviyesine kadar yükseldi. Euro ise aynı dakikalarda tarihi zirvesini 16,01'e taşıdı

Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı.

Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen 39 yılın en yüksek enflasyon verisiyle 798 liraya kadar çıkarak rekor tazeleyen gram altın, yeni haftaya 796 lira seviyesinden başladı. 

Çeyrek altın haftaya 1300 liradan başlarken, geçtiğimiz hafta kapanışta 1301 liraydı.

Ons altın ise 1785 dolardan yeni haftaya açılış yaparken, geçtiğimiz haftayı 1782 dolardan kapadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar/TL 14’ü, Sterlin/TL 19’u Geçti
Dolar/TL 14’ü, Sterlin/TL 19’u Geçti
Sterlin, Euro, Dolar kaç TL?
Sterlin, Euro, Dolar kaç TL?
Dolar kuru ne kadar?
Dolar kuru ne kadar?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim