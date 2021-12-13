Dolar 14'ü aştı

Döviz kurları güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçerek rekor tazeledi.
Dolar 14 lirayı aşarak 14,16 seviyesine kadar yükseldi. Euro ise aynı dakikalarda tarihi zirvesini 16,01'e taşıdı
Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı.
Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen 39 yılın en yüksek enflasyon verisiyle 798 liraya kadar çıkarak rekor tazeleyen gram altın, yeni haftaya 796 lira seviyesinden başladı.
Çeyrek altın haftaya 1300 liradan başlarken, geçtiğimiz hafta kapanışta 1301 liraydı.
Ons altın ise 1785 dolardan yeni haftaya açılış yaparken, geçtiğimiz haftayı 1782 dolardan kapadı.