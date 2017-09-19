Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

Dolar 3.49'un üzerini gördü

Dolar/TL, dün gece geç saatlerdeki işlemlerde 3.49 seviyesinin üzerine tırmandı.

19 Eylül 2017 Salı 10:57
Dolar 3.49'un üzerini gördü

Dolar/TL gün gece geç saatlerde 3.49 seviyesinin üzerini gördü. Kur, Salı günü TSİ 00.29'da 3.4925 ile gün içi işlemlerde en yüksek seviyesini gördü. Kuru, Kuzey Irak'taki referandum öncesinde Güney sınırında tatbikat başlatıldığı yönündeki haberlerin etkisiyle süb yükseldi.

Dolar/TL, 11 Eylül'de yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisinin yüzde 5.1 ile beklentilere yakın açıklanmasının ardından 9 aydan bu yana ilk defa 3.40'ın altına gerilemiş ancak burada kalıcı olamamıştı.

Bloomberg'in haberine göre, uluslararası piyasalarda ise doların G-10 paraları karşısında geçtiğimiz günlerdeki hafif yükselişi de ABD parasınnı TL karşısındaki kazançlarında etkili oldu.

Yurt içi tarafta bu hafta kuru etkileyebilecek yoğun veri akışı bulunmazken, yurt dışı tarafta Fed'in salı günü başlayacak olan iki günlük politika toplantısı etkili olacak.

Fed'in faiz değişikliğine gitmesi beklenmezken, dikkatler bilanço daraltılmasının detayları üzerinde yoğunlaşacak.

EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN PARA

Dolar/TL kuru, TSİ 08.27'te yüzde 0.13 ekside 3.4862 seviyesinden işlem gördü. Türk Lirası, bu haftaki işlemlerde dolar karşısında yüzde 1.41 değer kaybetti. TL,  gelişen piyasa paraları arasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para oldu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar'da yükseliş hızlandı
Dolar'da yükseliş hızlandı
1 haftada yüzde 30 değer kaybetti
1 haftada yüzde 30 değer kaybetti
Katar krizinin maliyeti ağır oldu
Katar krizinin maliyeti ağır oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim