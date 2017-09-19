Dolar 3.49'un üzerini gördü

Dolar/TL gün gece geç saatlerde 3.49 seviyesinin üzerini gördü. Kur, Salı günü TSİ 00.29'da 3.4925 ile gün içi işlemlerde en yüksek seviyesini gördü. Kuru, Kuzey Irak'taki referandum öncesinde Güney sınırında tatbikat başlatıldığı yönündeki haberlerin etkisiyle süb yükseldi.

Dolar/TL, 11 Eylül'de yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisinin yüzde 5.1 ile beklentilere yakın açıklanmasının ardından 9 aydan bu yana ilk defa 3.40'ın altına gerilemiş ancak burada kalıcı olamamıştı.

Bloomberg'in haberine göre, uluslararası piyasalarda ise doların G-10 paraları karşısında geçtiğimiz günlerdeki hafif yükselişi de ABD parasınnı TL karşısındaki kazançlarında etkili oldu.

Yurt içi tarafta bu hafta kuru etkileyebilecek yoğun veri akışı bulunmazken, yurt dışı tarafta Fed'in salı günü başlayacak olan iki günlük politika toplantısı etkili olacak.

Fed'in faiz değişikliğine gitmesi beklenmezken, dikkatler bilanço daraltılmasının detayları üzerinde yoğunlaşacak.

EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN PARA

Dolar/TL kuru, TSİ 08.27'te yüzde 0.13 ekside 3.4862 seviyesinden işlem gördü. Türk Lirası, bu haftaki işlemlerde dolar karşısında yüzde 1.41 değer kaybetti. TL, gelişen piyasa paraları arasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para oldu.