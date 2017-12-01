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Dolar 3,94’e dayandı

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,94 civarında seyrediyor.

01 Aralık 2017 Cuma 09:49
Dolar 3,94’e dayandı
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Rıza Sarraf ve Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın New York mahkemesinde duruşması kurda baskı yaratıyor. Pazartesi 3.90'nın altına gerileyen dolar, önceki gün 3.97’in üzerine kadar çıktı. Dolar 22 Kasım'da 3,98'e çıkarak tüm zamanların en yükseğini görmüştü. 

Euro/TL ise 4,67-4,68 bandında hareket ediyor. 

ABD'de önceki gün yapılan duruşmada Sarraf ilk defa Atilla aleyhinde tanık olarak ifade verdi. Zarrab duruşma öncesinde kendisine yöneltilen suçları kabul ederek savcılarla işbirliği yapmayı kabul etmişti. 

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,9830 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini belirtti. 
TL dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, son bir aylık dönemde ise değer kaybı yüzde 6'ya yaklaştı. 

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