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Dolar'da yeni rekor

Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. ABD Doları haftaya 9,27 lira ile başladı ve saat 16.10'da 9,31 lira seviyesini aşarak yeni rekorunu kırmış oldu.

18 Ekim 2021 Pazartesi 16:42
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Dolar'da yeni rekor
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Dolar fiyatları, haftaya yükselişle başlamasının ardında 9,31 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,79 TL seviyesinde bulunuyor.

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün Türkiye'de yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, dünya genelinde ise yoğun veri akışının izleneceğini söyledi.

Son Güncelleme: 18.10.2021 16:47
Anahtar Kelimeler:
DövizDolar
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