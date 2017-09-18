Dolar'da yükseliş hızlandı

Swap faizlerindeki düşüş ve dolardaki küresel değerlendirmeyle geçen hafta 3.38 sınırına dayanan kur yeni haftaya yükselişle başladı. Kuzey Irak'taki referandum öncesi bugün Silopi-Habur bölgesinde bir tatbikat başlatıldığının açıklanması TL'deki değer kaybında etkili oldu.

Sabah saatlerinde 3.43 seviyelerinden işlem gören kur daha sonra yükselişini hızlandırdı ve kademeli olarak 3.46'ya yükseldi. Lira gelişen piyasa paraları arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Bu hafta doların hareketinde Fed'in faiz kararı da etkili olacak. Fed'in faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor, ekonomik projeksiyonlar güncellenecek. Bloomberg'in anketine göre Fed, 4.5 trilyon dolarlık bilanço daraltmaya Ekim ayında başlayacak. Faiz kararının ardından Başkan Yellen basın toplantısında konuşacak. Fed kararı Çarşamba akşamı açıklanacak.