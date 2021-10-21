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Dolar'dan yeni rekor: 9.50'yi test etti

TC Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar 9.48'i yükselen dolar akşam saatlerinde yeni rekorunu kırdı. 21.45 saatlerinde dolar kuru 9.50'yi test etti.

21 Ekim 2021 Perşembe 22:20
62 Okunma
Dolar'dan yeni rekor: 9.50'yi test etti
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi, kararın ardından dolar/TL 9.50'yi gördü, euro ise 11 TL'yi geçti.

Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran ve haftaya da yükselişle başlayan dolar kuru dün gece 9.2'nin altına inmişti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazelemişti.

Euro ise 10.75 lira seviyesinden güne başlamış, 10.83' ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 16'ya çekmesinin ardından yükselişe geçen dolar, 9.50 seviyesine ulaşarak (21.45) tarihi zirvesini gördü.

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