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Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Haftanın son işlem gününü 9,2074 TL satış fiyatıyla kapatan doların güncel fiyatı ilgiyle takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, TL karşısında değer kazanan dolar fiyatlarını araştırıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

16 Ekim 2021 Cumartesi 10:35
386 Okunma
Dolar, euro ve sterlin ne kadar?
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Son haftalarda yükselişe geçen dolar, değer kazanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, haftanın son işlem gününü, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek kapatan dolar fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Peki 16 Ekim Cumartesi dolar ne kadar? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 9,2604 TL, satış fiyatı ise 9,2620 TL olarak hafta sonunun ilk gününe giriş yaptı.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 10,7014 TL, satış fiyatı 10,7921 TL olarak güncellendi.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 12,7266 TL, satış fiyatı ise 12,7720'ye ulaştı.

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