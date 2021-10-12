Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış yapan dolar yaklaşık yüzde 1,44 değer kazanmıştı. Bu hafta 8,92 TL'ye kadar gerileyen dolar 9,01 TL'ye kadar ulaştı. Euro ise geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,03 değer kazanmıştı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...