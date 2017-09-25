Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102383
ALTIN
146.755
DOLAR
3.5227
STERLİN
4.7560
EURO
4.1876
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili yolu
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili...
Uzmanlar: "Uyku ve düzenli cinsel ilişki paradan daha güçlü"
"Uyku ve düzenli seks paradan...
'Çekici' olduğu için işten atıldı
'Çekici' olduğu için işten atıldı
İş arkadaşı tacizi daha büyük depresyona yol açıyor
İş arkadaşı tacizi depresyona sürüklüyor
California'nın resmi dinazoru oldu
Ördek gagalı dinazor o eyaletin

Dolar haftaya 3.50'nin üzerinde başladı

Kur sabah satlerinde 3.50 seviyelerinden işlem görüyor.

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:50
Dolar haftaya 3.50'nin üzerinde başladı

Fed'in bilanço küçülteceğini geçen hafta açıklaması ve bu yıl bir faiz artışı daha öngörmesiyle 3.51'in üzerine çıkarak 1 ayın zirvesine yükselen dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı.

Kur sabah satlerinde 3.50 seviyelerinden işlem görüyor.

Bu hafta başta Fed Başkanı Janet Yellen olmak üzere bölgesel Fed Başkanları'nın konuşmaları piyasaların radarında olacak. Bloomberg'in haberine göre, Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Fed konuşmacılarının takvimi, salı günkü Yellen konuşması, beklenen vergi reformu taslağı ve haftanın son iki işlem günündeki ABD verilerinin kurun hareketi açısından önemli olacağını belirtti.

'DOLAR TEZKERE OYLAMASI ÖNCESİ 3.50'NİN ALTINDA BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEMİŞKEN…'

Erkan "Özellikle yüzde 63 olan Fed opsiyon fiyatlaması çerçevesinde Fed konuşmacıları piyasaları faiz artışına hazırlayan konuşmalar yapabilirler. TL ise, cumartesi günkü tezkere oylaması öncesinde zaman zaman 3.50'nin altına gelen bir görüntü sergilemişken, hafta başlangıcını da aynı şekilde yaptı. Buna karşın jeopolitik riskler TRY üzerinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. 3.52'nin aşılması halinde 3.55 ve 3.58 hedefleri canlı olmakla beraber 3.49 altında kalıcı bir seyrin ise gündemin durulmasıyla olabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

REFERANDUM PİYASALARIN TAKİBİNDE

Kuzey Irak'ta bugünkü bağımsızlık referandumu da piyasaların yakın takibinde olacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Dolar 3.49'un üzerini gördü
Dolar 3.49'un üzerini gördü
Dolar'da yükseliş hızlandı
Dolar'da yükseliş hızlandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim