Dolar haftaya 3.50'nin üzerinde başladı

Fed'in bilanço küçülteceğini geçen hafta açıklaması ve bu yıl bir faiz artışı daha öngörmesiyle 3.51'in üzerine çıkarak 1 ayın zirvesine yükselen dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı.

Kur sabah satlerinde 3.50 seviyelerinden işlem görüyor.

Bu hafta başta Fed Başkanı Janet Yellen olmak üzere bölgesel Fed Başkanları'nın konuşmaları piyasaların radarında olacak. Bloomberg'in haberine göre, Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Fed konuşmacılarının takvimi, salı günkü Yellen konuşması, beklenen vergi reformu taslağı ve haftanın son iki işlem günündeki ABD verilerinin kurun hareketi açısından önemli olacağını belirtti.

'DOLAR TEZKERE OYLAMASI ÖNCESİ 3.50'NİN ALTINDA BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEMİŞKEN…'

Erkan "Özellikle yüzde 63 olan Fed opsiyon fiyatlaması çerçevesinde Fed konuşmacıları piyasaları faiz artışına hazırlayan konuşmalar yapabilirler. TL ise, cumartesi günkü tezkere oylaması öncesinde zaman zaman 3.50'nin altına gelen bir görüntü sergilemişken, hafta başlangıcını da aynı şekilde yaptı. Buna karşın jeopolitik riskler TRY üzerinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. 3.52'nin aşılması halinde 3.55 ve 3.58 hedefleri canlı olmakla beraber 3.49 altında kalıcı bir seyrin ise gündemin durulmasıyla olabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

REFERANDUM PİYASALARIN TAKİBİNDE

Kuzey Irak'ta bugünkü bağımsızlık referandumu da piyasaların yakın takibinde olacak.