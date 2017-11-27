Dolar, haftaya yatay başladı

Dünya gazetesinin aktardığına göre, geçen haftayı 3.95'ten kapatan dolar/TL uluslararası piyasalardaki ilk 3.9445 seviyesinde.

Euro/TL 4.7050'den işlem görürken, euro/dolar 1.1925 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 63.85, altının ons fiyatı da 1290.55 dolardan işlem görüyor.

DOLARDAKİ SEYİR NASIL OLACAK?

Haftaya tarihi zirvelerini test ederek başlayan dolar/TL, Fed’in beklendiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırma yapmayacağı öngörüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) gerekli görmesi halinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının söylemleriyle tarihi zirvenin altında haftayı tamamladı.

Piyasada dolar/ TL paritesinde 3.90-3.95 civarındaki seyrin sürmesi bekleniyor. T-Bank Başekonomisti Veyis Fertekligil, "Dolar endeksinde güçlenme görüldüğü takdirde paritenin 3.95-4.00 aralığında hareket etmesi de mümkün" dedi. Piyasada veri gündemi izlense de siyasi haberler dalgalanma yaratabilir" şeklinde değerlendirmede bulundu.