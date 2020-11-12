Dolar kaç TL? (12 Kasım 2020 dolar - euro fiyatları)

Yenilenen ekonomi yönetiminin piyasa dostu mesajlarının olumlu karşılandığı yurt içi piyasalar, gelecek hafta açıklanacak faiz kararı beklemeye başladı. Döviz kurlarındaki düşüş bugün yerini yatay seyre bıraktı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL'deki değer kazancı belirginleşirken hafta boyunca gerileyen dolar/TL, bugün 7,68 seviyelerine kadar indi. Kur şu dakikalarda 7,71'de seyrediyor. Euro/TL ise 9,12 düzeyinden el değiştiriyor.

Yurt içi piyasalar, ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen destek mesajlarını fiyatlarken gözler gelecek hafta açıklanacak olan faiz kararında.

Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank gibi yabancı yatırım bankaları notlarında Merkez Bankası'ndan 19 Kasım'da 400-500 baz puan civarında bir faiz artırımı beklediklerini duyurdu.

Uzmanlar bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.