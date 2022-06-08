Dolar kuru 17 seviyesini aştı

Döviz kurları yıl en içi en yüksek seviyelerini güncellemeye devam ediyor.

Dolar/TL kurunda hafta başında başlayan yükseliş ivmesi sürüyor. Kur bu sabah 17 seviyesini aştı.

Euro/TL ise 18,20'nin üzerini gördü.

Döviz kuru bu hafta yüzde 3 yükseldi.

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında Almanya sanayi üretimi, ABD toptan stoklar ve tahvil ihalesi izlenecek.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti de yakından takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ AVRUPA MB'DE

Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.

İşte dövizde anlık durum: