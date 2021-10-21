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Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

21 Ekim 2021 Perşembe 10:17
341 Okunma
Dolar kuru bugün ne kadar?
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Haftanın ilk gününde rekorlarına devam eden ve tarihi zirvesini 9,34'ün üzerine taşıyan dolar/TL, iki günlük düşüşün ardından dün 9,20'nin altında kapanmıştı. Bugün yüzde 0,5 civarı artışla dolar/TL 9,25 civarında işlem görüyor. Benzer grafikleri çizen euro/TL ise 10,80'in altında fiyatlanıyor.

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararında olacak. Karar öncesi anketlerde TCMB'nin 50 baz puan civarı indirime gidebileceği öngörülüyor. TCMB geçen ay sürpriz bir kararla politika faizini 100 baz puan indirmi ve yüzde 18'e çekmişti.

Yurt dışında çok öne çıkan bir verinin olmadığı günde, ABD'den gelecek veriler takip edilecek.

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