Dolar kuru ne kadar?

Merkez Bankası'ndan piyasaya üçüncü müdahale geldi.

Dolar/TL kurunun 13,95'i görmesinin ardından Banka'dan doğrudan satım yönünde müdahale geldi, dolar 13,75'e kadar geriledi.

Dolar şu sıralarda 13,80 civarında seyrediyor.

Euro 15,58 ise seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Dolar/TL sürdürdüğü tarihi zirvelerin hemen altındaki seyrine haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile İngiltere'de sanayi üretimi verileri takip edilecek.



Geçen hafta döviz piyasasına müdahale eden Merkez Bankası'nın bu müdahaleleri sürdürüp sürdürmeyeceği yakından izleniyor.

TL'nin geçen hafta illikit piyasada 14 seviyesini görmesinin ardından Merkez Bankası iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. Merkez Bankası'nın iki müdahalesi de kurun 13,8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başlamıştı.