Dolar yılın ilk iş gününe düşüşle başladı

Geçen hafta ABD ile vize krizinin çözülmesiyle yüzde 1'in üzerinde düşerek 3.82'li seviyelerden 3.77'lere kadar gerileyen Dolar/TL 2018'in ilk haftasına da bu seviyelerden başladı.

Dolar/TL yeni yılın ilk işlem gününe yatay hareketle 3.78 civarında başladı.

2017 boyunca en çok konuşulanlarından olan dolar, yılı yüzde 7.69'luk yükselişle kapattı, buna karşın euro'daki değerlenme yüzde 22.1 oldu.

Dolar/TL saat 07.40'da 3.7840'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5475 ve sterlin/TL 5.1150 seviyesinde yer aldı.