Dolar yine yükseldi!

TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıklamasında, "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 18,4 , 2022 yıl sonunda ise yüzde 11,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından dolar/TL kuru yükseldi.
DOLAR/TL KURU YÜKSELDİ
Yeni haftaya 9,60 liradan başlayan dolar/TL kuru tarihi seviyesi 9,85 lirayı gördükten sonra düşüşe geçmişti.
Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon tahmini sonrası artışa geçen dolar/TL kuru gün içinde en yüksek 9,62 lira seviyesini gördü.
Dolar/TL kuru saat 11.40 itibarıyla 9,61 seviyelerinden fiyatlanıyor.