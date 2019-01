Dolar/TL ne kadar oldu?

Piyasada Suriye konusundaki gelişmeler izlenirken, ABD’den gelebilecek olası açıklamaların beklendiği piyasada risk algısının artması halinde kurda yükseliş eğilimi sürebilir.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyet dün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Suriye’den çekilme sürecine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, “Artan jeopolitik risklerin yanı sıra açıklanan yapılandırmalar sonucunda mali disiplinden taviz verilip verilmeyeceğine ilişkin belirsizlikler, TCMB’nin 16 Ocak’taki PPK toplantısında nasıl bir karar alacağına yönelik endişeler TL’yi baskılıyor” dedi.

“ABD VE ÇİN ARASINDAKİ GELİŞMELER İZLENİYOR”

Yapılandırmalarda kamunun yükünün nereden karşılanacağının önemli olduğunu, bu tip hamlelerden sonra kredi notunda olası bir risk doğması halinde kredi derecelendirme kuruluşlarından açıklamalar gelebildiğini dolayısıyla bunun da izleneceğini söyleyen Kavak, “Küresel tarafta zaten ABD ve Çin arasında görüşmeler izleniyor. Bu akşam Fed son toplantısına ilişkin tutanakları açıklayacak, ayrıca iki Fed yetkilisinin de açıklamaları olacak. Ancak dolar endeksinin etkilerini göz ardı edemeyiz ancak asıl olarak içerideki gelişmeler ön plana çıkıyor kur açısından.” dedi ve şöyle devam etti:

“Teknik olarak dolar/TL’de yukarıda 5.54 seviyesi geçilirse yükseliş hareketi biraz daha ivme kazanabilir o zaman 5.66-5.75 bandına doğru hareket ortaya çıkabilir. Bolton’un dönüşü ardından ABD’den görüşmeye dair gelebilecek açıklamalar kritik olacaktır. Riskleri artıracak yönde restleşme olursa bunlar kurda yukarı hareketi destekler ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden ayrışma görebiliriz.”

Erdoğan, dün partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İsrail’den verdiği mesajı kabul etmemiz, bunu yutmamız mümkün değil… Bolton bu konuyla ilgili ciddi bir yanlış yapmıştır… Bu noktada bizim asla taviz vermemiz mümkün değil” dedi.

Bolton, Pazar günü İsrail’de yaptığı bir açıklamada ABD’nin Suriye’den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye’den ABD’nin Suriye’deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.



Erdoğan “Suriye’ye bir askeri harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık… Çok yakında bu örgütleri etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı.Öte yandan Erdoğan dün kredi kartını ödemekte güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçlarının tek çatı altında toplanacağını, sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkardıklarını açıkladı.İbrahim Kalın ise görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Bolton’la çekilme sürecini konuştuklarını söyleyerek, “Nasıl olacağı, dağıtılan silahların ne olacağı, ABD üslerinin akıbeti gibi konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor” dedi.Kalın, “ABD ‘bizimle koordine olmadan operasyon doğru olmaz’ demişti; herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız… Biz her an hazırız, her türlü terör tehdidine karşı gerekli adımları her an atarız” diye konuştu.ABD’nin Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garrett Marquis, Bolton’un Kalın ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Marquis ayrıca Bolton ve Kalın’ın diyalog için daha fazla meseleyi belirlediğini ve ABD’nin askeri istişarelerin bugün devam etmesini beklediğini ifade etti.Tahvil-bono piyasasında ise önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 16.62, valörde son işlemde yüzde 16.54 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 16.70, valörde saat 1617’de son işlemde yüzde 16.80 seviyesindeydi.

Önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 19.61 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 19.66, valörde son işlemde yüzde 19.67 seviyesindeydi.

REUTERS