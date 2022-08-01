Dolar/TL’de gözler çarşamba gününe çevrildi

Geçtiğimiz hafta piyasalar yoğun bir ekonomik veri akışlarını takip etmişti. Haftanın en önemli gelişmelerinden biri ABD Merkez Bankası Fed’in gerçekleştirdiği FOMC toplantısıydı ve toplantı sonrasında banka beklentilere paralel olarak faiz oranında 75 baz puanlık artırım kararını verdiğini açıkladı. Ayrıca yine ABD’den gelen büyüme verisi izlenmiş ve gelen veri ile birlikte ABD’nin teknik olarak resesyona girdiği görülmüştü.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 60,4'E YÜKSELDİ

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kanadı izlenmiş ve banka 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8 seviyesinden yüzde 60,4 seviyesine yükselttiğini belirtmişti. Aynı raporda 2023 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 19,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Kavcıoğlu, "Tüm faizlerin politika faizine yakınsaması için adımlar atmaya devam edeceğiz. Liralaşma stratejimiz iyi gidiyor. Süreç içinde gerekirse bazı ek tedbirler alabiliriz" dedi.

TEMMUZ ENFLASYONUNDA YENİ ZİRVE

Yeni haftada Çarşamba günü yurt içinden gelecek olan TÜFE verisi TL varlıkları için önemli ekonomik veri akışlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) temmuz ayında gerileyen akaryakıt fiyatlarına rağmen TL'deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık yüzde 2,9 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 80,5’e yükselmesi bekleniyor.

MERKEZ İLE SANAYİCİLER TERS DÜŞTÜ

Sanayi yatırımlarını özendirmek için izlenen düşük faiz politikasına rağmen sanayicilerden gelen krediye erişim güçlükleri eleştirilerine Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta cuma günü sert bir üslupla karşılık verdi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) geçen hafta cuma günü düzenlediği toplantıya katılan Kavcıoğlu, sanayicilerin kredilere erişimde zorluklar çektiği ve düşük politika faizine rağmen kredilerde maliyetlerin yüzde 40 aştığı eleştirileri üzerine sanayicileri ucuz kredi kullanıp bunlarla yüksek ham madde stoku taşımak ve ucuz kredi çekerek döviz alımına gitmekle suçladı.

TL’DE DEĞER KAYBI YÜZDE 26,5 OLDU

Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL'nin dolar karşısında nisan başından beri değer kaybı yüzde 17,2, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26,5 oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 17,75-17,98 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL günü 17,9142'den tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,95 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,25 primle 18,3610'dan alıcı ile buluşuyor.