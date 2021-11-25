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Döviz borcu olanlar borçlarını nasıl yapılandıracak?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Kasım 2021 Perşembe 10:12
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Döviz borcu olanlar borçlarını nasıl yapılandıracak?
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ÖZEL HABER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alınan ekonomik tedbirlerle ilgili bilgi veren Amcaoğlu, Döviz borcu olanların borçlarını yapılandıracak. Daha önce ötelemeden dolayı sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Bu kez öyle olmayacak. Döviz bazında borcunuz varsa, hem öteleme yapabileceksiniz, hem yeniden yapılandırabileceksiniz, isterseniz borcunuzu yeniden yapılandırarak TL bazında ödeyebileceksiniz. Bugün piyasada reel faiz oranları neyse o oranlardan borçlar yeniden yapılandırılabilecek. Bunlar merkez bankası tarafından denetlenecek. Alınan ekonomik kararlar bugün resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluGÜNDEM KIBRISÇiğdem AydınDöviz Borcu
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