Döviz bugün ne kadar?

Dolar/TL güne rekor seviye olan 8,09'dan başlarken euro/TL 9,57'nin üzerinde işlem görüyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu’nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle dün gördüğü 8,09 seviyesine yakın bir seyirde güne başladı.
Dolar/TL bugün Asya piyasasında 8,0980 seviyesine kadar yükseldi.
Bu dakikalarda işlemler 8,09 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.
DOLAR
8.0883(%0.1)
EURO
9.5731(%0.29)
STERLİN
|10,5607
ALTIN
496.424(%0.42)
Euro/TL ise dünkü kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 9,5760 seviyesinden işlem görüyor.