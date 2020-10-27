Döviz bugün ne kadar?

Dolar/TL güne rekor seviye olan 8,09'dan başlarken euro/TL 9,57'nin üzerinde işlem görüyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu’nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle dün gördüğü 8,09 seviyesine yakın bir seyirde güne başladı.

Dolar/TL bugün Asya piyasasında 8,0980 seviyesine kadar yükseldi.

Bu dakikalarda işlemler 8,09 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

DOLAR

8.0883(%0.1)

EURO

9.5731(%0.29)

STERLİN

10,5607

ALTIN

496.424(%0.42)

Euro/TL ise dünkü kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 9,5760 seviyesinden işlem görüyor.