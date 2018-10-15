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Döviz iki ayın en düşüğünde

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:36
Döviz iki ayın en düşüğünde

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın cuma günü yapılan mahkemede serbest bırakılması sonrasında Türkiye-ABD illişkilere yönelik olumlu sinyaller sonrası dolar/TL'de sakin seyir görülüyor. 

Dolar/TL bankalararası piyasada 5,80'in altını gördü. Kur 5,7849'la son iki ayın en düşüğüne geriledi.

Euro/TL de 6,72'in altında işlem görüyor. Sterlin/TL ise  7,6324 - 7,6352 civarında işem görüyor.

Önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği piyasalar için yön verici olacak. Küresel gelişmeler ve risk iştahının seyri de izlenecek.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, serbest kalan Brunson'la ilgili olarak yaptığı açıklamaların döviz piyasasındaki pozitif havayı desteklediğini belirtti. Trump, haftasonu yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altının görülmesi durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
DövizDolarEuroSterlinEkonomiHaberGündemKıbrıs
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