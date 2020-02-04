Döviz kurları (4 Şubat 2020)

4 Şubat 2020'in sabah saatlerinde dolar güne 5,9878 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.30 itibariyle euro/TL 6,6238 liradan, sterlin ise 7,7881 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
4 Şubat 2020'in sabah saatlerinde dolar güne 5,9878 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.30 itibariyle euro/TL 6,6238 liradan, sterlin ise 7,7881 liradan işlem görüyor.
- [ ] salih boyacinin ex gelini ozlem ozogmen mustafa boyacinin ex avradi - kktc nin adnan hocasi salih boyacinin buyuk kizi banka hortumcu foncusu hirsiz dolandirici kocanci muge boyaci denktaş kadinin ibnesidir simdi sorarsiniz kadinin ibnesi olurmu aha bu kadindir.
- [ ] muge boyaci denkras kadin in ibnesidir 10 numara 5 yildiz senin milletin karisiyla cocugla ne isin var ibne kari canin cektiyse seni doyuran erkek yoksa kiskandinsa dibin dustuyse soylersin dollerdik seni muge ganim ne oldu cok mu ateslendin muge boyaci denktas senin o atesini alicaz devletimizden caldigini sahislardan benden caldigini talan ettirdiginn senin o boklu gotunden cikaricaz
- [ ] karinin ibnesi muge boyaci denktas mis dp nin icinde zavalli kadinlari kizlari cocuklari kullaniyor korkutmayla tehtitle
- [ ] sicti cafer bez getir afet civik sicti tez getir afetin tokmakcisida serdar denktas efendi oyle demi laan gavat