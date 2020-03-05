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Döviz Kurları 5 Mart 2020

Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira

05 Mart 2020 Perşembe 09:37
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Döviz Kurları 5 Mart 2020

Dolar kuru ve Euro'da düşüş sürüyor. Hafta başında Dolar kuru yükselişle başlarken, hafta sonuna yaklaşıldığında dolar/TL karşısında düşüş devam ediyor. Bugün Dolar kaç TL, ne kadar oldu?

Hafta sonu yaklaşırken, serbest piyasada döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. FED faiz indirim kararı, Korona Virüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus lider Putin ile görüşmesi gün içerisinde takip edilecek konular arasında.  Dolar kuru güncel fiyatları yakından izlenirken, 5 Mart Perşembe günü sabahında piyasada ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta Şubat ayının son haftasını yükselişle tamamlayan dolar/euro ve döviz fiyatları, yeni haftanın so günlerinde gevşemeye başlamışi durumda.  Dolar/TL fiyat 5 Mart günü ne kadar oldu? Dolar fiyatları en son kur bilgileri ile güncel döviz fiyatları piyasalarda son durum? İstanbul Serbest piyasada Dolar ne kadar, kaç lira?

İstanbul serbest piyasada 1 dolar 5 Mart bugün ne kadar oldu, kaç liradan işleme başladı?  1 Dolar alış/satış fiyatı ile Döviz kuru bilgileri güncel son dakika Euro/Dolar kuru verileri.  Dolar kuru bu sabah açılışı itibariyle  6.0907 lira alış fiyatı, 6.0942 TL  seviyesinde satış fiyatı ile işlem görüyor..

 

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroSterlin
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