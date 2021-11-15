Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)

Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 seviyesini aşan Dolar/TL , yeni haftanın ilk işlem gününe yeni rekorlarla başladı. Dolar kuru bu sabah saat 07.30 itibarıyla en yüksek 10,05 seviyesinden işlem görüyor.

Pandemi önlemlerinin kalkmasıyla artan talep ve yaşanan arz sıkıntılarının etkisiyle başta ABD’de olmak üzere enflasyonun yükselişe geçmesi ve büyük merkez bankalarının ekonomik teşviklerini geri çekmeye başlaması tüm gelişen ülke para birimlerini baskılarken, en büyük değer kaybını Türk lirası yaşadı.

Doların yanı sıra Euro ve Sterlin kurları da TL karşısında şaha kalkmış durumda..

KKTC'de bu sabah itibarıyla kurlar:

KUR ALIŞ SATIŞ

Dolar: 9.91 10.05

Euro: 11.35 11.50

Sterlin: 13.30 13.48