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Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)

Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:03
73 Okunma
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
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Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 seviyesini aşan Dolar/TL , yeni haftanın ilk işlem gününe yeni rekorlarla başladı. Dolar kuru bu sabah saat 07.30 itibarıyla en yüksek 10,05 seviyesinden işlem görüyor.

Pandemi önlemlerinin kalkmasıyla artan talep ve yaşanan arz sıkıntılarının etkisiyle başta ABD’de olmak üzere enflasyonun yükselişe geçmesi ve büyük merkez bankalarının ekonomik teşviklerini geri çekmeye başlaması tüm gelişen ülke para birimlerini baskılarken, en büyük değer kaybını Türk lirası yaşadı.

Doların yanı sıra Euro ve Sterlin kurları da TL karşısında şaha kalkmış durumda..

KKTC'de bu sabah itibarıyla kurlar:

KUR                       ALIŞ                          SATIŞ

Dolar:                     9.91                           10.05

Euro:                     11.35                          11.50

Sterlin:                  13.30                          13.48

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Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
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