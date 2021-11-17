Döviz kurları rekor tazeledi!

Türk Lirası, yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmeyi sürdürüyor...

Dolar, Euro ve Sterlin, bugün TL karşısında tarihi zirvesini gördü.

1 STERLİN: 14,35 TL

Güne 13,89 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 19.27 itibarıyla yüzde 3,61 artışla 14,35 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 13,48 en yüksek 14,06 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 13,85 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 18 Ekim 2021 tarihinde 12,70 ile son bir ayın en düşük, 17 Kasım 2021 tarihinde ise 14,39 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 14,35 TL'ye karşılık geliyor.

1 DOLAR: 10,63 TL

Güne 10,33 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19.28 itibarıyla yüzde 3,12 artışla 10,63 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,04, en yüksek 10,50 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 10,31 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 21 Ekim 2021 tarihinde 9,19 ile son bir ayın en düşük, 17 Kasım 2021 tarihinde ise 10,68 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 10,6387 TL'ye karşılık geliyor.

1 EURO: 12,04 TL

Güne 11,70 ile başlayan Euro kuru, saat 19.28 itibarıyla yüzde 3,15 artışla 12,04 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 11,42, en yüksek 11,89 seviyelerini gören Euro, günü 11,68 seviyesinde kapattı.

Euro, 18 Ekim 2021 tarihinde 10,70 ile son bir ayın en düşük, 17 Kasım 2021 tarihinde ise 12,09 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 12,04 TL'ye karşılık geliyor.