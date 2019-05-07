Döviz kurları uçtu!

Rakamlar, son 8 aylık dönemdeki en yüksek seviyede..
Ekonomistler, döviz kurlarındaki artışı, S-400 ve F-35 gerginliği, İran’a yeni yaptırımların Türkiye’ye etkileri yanında İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin ardından yaşanan itiraz ve karar sürecine bağlıyor.
Serbest piyasada bugün;
-Euro 6.95,
-Sterlin, 8.12,
-Dolar 6.20 TL seviyelerinden satılıyor.
-Euro 6.55,
-Sterlin 7.57,
-Dolar 5.85 TL değerindeydi.
Türkiye’deki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ertesinde ise döviz;
– Euro 6.43,
– Sterlin 7.48,
– Dolar 5.74 Türk Lirası idi.
(BRT/MB)
Son Güncelleme: 07.05.2019 12:50