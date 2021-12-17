Döviz Kurları uçuşa geçti!

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15,77'ye kadar yükselmişti.



Dolar yeni güne de 15,70 liradan başladı, sabah saatlerinden itibaren yükselmeye devam eden dolar 17 lirayı geçerek tarihi zirvesini gördü.

Dün 17,84'e kadar yükselen euro/TL ise 19,24 liraya kadar yükseldi.

Kurlardaki yükselişin ardından Merkez Bankası'nın müdahalesi geldi. Doğrudan satış müdahalesi ile şu sıralar dolar 16.55 seviyesinden euro ise 18.75 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1320'den alıcı buluyor.