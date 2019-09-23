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Döviz kurlarında son durum? (23 Eylül 2019)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

23 Eylül 2019 Pazartesi 08:38
Döviz kurlarında son durum? (23 Eylül 2019)

23 Eyllül 2019'un sabah saatlerinde dolar güne 5,7345 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL6,3211  liradan, sterlin ise 7,1603 liradan işlem görüyor.

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DövizSonDurumHaberKıbrıs
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ali osman duisburg 2019-09-23 13:18:50

istanbulspor/adanaspor /galatasaray/ cem uzan ceas Motorola Nokia
kocaeli emniyet mudurlugu / avukatlar barosu birligi /hakimler savcilar birligi/
osym /

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