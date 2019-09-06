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Döviz kurlarında son durum

06 Eylül 2019 Cuma 09:39
Döviz kurlarında son durum

6 Eylül 2019'un sabah saatlerinde dolar güne 5,6967 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 6,2891 liradan,

 sterlin ise 7,0245 liradan işlem görüyor.

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Döviz
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tomac narco ifşa 2019-09-06 09:43:13

tomac bahiscilerden goturdugun paranın ifsası baslıyor sıra sende ve yancılarında tüm kirli polisler teşkilattan lav edilene kadar durulmuyacak... T.i.T

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