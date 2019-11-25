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Döviz kurlarında son durum

25 Kasım 2019 Pazartesi 09:50
Döviz kurlarında son durum

Dolar/TL geçen hafta 5.75’ten 5.70’e doğru aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra haftanın son işlem gününde yükseliş gösterdi.

Bu sabah İstanbul serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, euro 6,3020 liradan, sterlin ise 7,3346 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7100 liradan alınan dolar, 5,7120 liradan satılıyor. 6,3000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3020 lira olarak sterlin ise 7,3441 satış fiyatıyla belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7220 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3290 lira olmuştu.

YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

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