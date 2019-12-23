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Döviz kurlarında son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

23 Aralık 2019 Pazartesi 09:45
Döviz kurlarında son durum!

Geride bıraktığımız hafta yükseliş trendine giren ve ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle haftayı 5,92 seviyelerinde kapatan dolar kuru, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Dolar/TL bu sabah, 5,94 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,59 TL’de yer alıyor.

Sterlin ise 7,73 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Noel arifesi nedeniyle piyasaların erken kapanacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Döviz KurlarıHaberKKTC
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