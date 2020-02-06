Döviz kurlarında son durum!

Dolar, 6 Şubat 2020 sabahında bankalararası piyasada 5,98 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL de 6,55'ten işlem görüyor.

Sterlin/TL 7,77'den işlem görüyor.

ABD Başkanı Trump Senato'daki azil oylamasında aklandı

"Görevini kötüye kullanmak" suçlaması için yapılan oylamada 48 senatör "suçlu olduğu", 52 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy kulland. "Kongre'nin işleyişini engellemek" başlıklı azil maddesi için yapılan oylamada da Trump, 53'e 47 oyla suçlu bulunmadı.

Uzmanlar, dolar/TL'de ise 5,97-5,99 dar bandı içindeki sıkışmanın takip edildiğini, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini ifade etti.