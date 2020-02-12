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Döviz kurlarında son durum!

Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:47
Döviz kurlarında son durum!
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Dolar/TL dün jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalarak gün içinde en son Mayıs 2019'da görülen 6.05'e kadar yükselmişti.

Bugün ise dolar/TL 6,03 seviyesi civarında seyrediyor.

Euro/TL de 6,55'te işlem görüyor.

Sterlin/TL 7,80 seviyelerinde işlem görüyor.

FED, VİRÜSÜN ETKİLERİNİ İZLİYOR

Çin'de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, corona virüsün küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini açıkladı. Powell, kongrede yaptığı sunumda, ticarete bağlı belirsizliklerin azaldığı ortamda virüs tehdidinin ortaya çıktığını söyledi. Fed Başkanı, ABD ekonomisinin genel görünümüne ilişkin de olumlu mesajlar verdi. "Ekonomi ılımlı hızda büyüyor" dedi.

Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Erdoğan TBMM'de bugün saat 11:00'da gerçekleşecek grup toplantısına işaret ederek Suriye konusunda bundan sonra atılacak adımları bu toplantıda paylaşacağını dün söylemişti.

Bu kapsamda Türkiye'de bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in temasları da izlenecek.

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