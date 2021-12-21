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Döviz kurundaki hareketlilik sonrası vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Dolar ve Euro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Döviz kurlarında hareketlilik sonrası vatandaşlar döviz bürolarına akın etti. Döviz bürolarında alım satım arasındaki fark 2.5 TL’ye kadar çıktı.

21 Aralık 2021 Salı 10:04
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Döviz kurundaki hareketlilik sonrası vatandaşlar döviz bürolarına akın etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin atılan adımları duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar ve euro'da düşüş yaşandı.Dün 18 liraya yaklaşan dolar bu sabah yüzde 17'in üzerinde değer kaybıyla 11,10 seviyelerini test etti. Euro/TL de 13 seviyesinin altına sarktı. Sabah saatlerinde vatandaşlar, soluğu döviz bürolarında aldı.

ALIM-SATIM ARASINDAKİ FARK 2,5 TL'YE KADAR ÇIKTI

Döviz bürolarında alım satım arasındaki farkın 2.5 TL’ye kadar çıktığı görüldü. Döviz bozdurmaya çalışanlarla vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. Döviz büroları önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

Döviz bozduran bir vatandaş, "Dövizciler doları hala düşürmüyorlar. Bunlara bir çözüm bulmak lazım. Tüm dövizcilere önlem getirilmesi lazım. Alış satış arasında çok büyük fark var. Şu an dolar bozmaya geldim ama maalesef bozamıyorum. Bunu yapması doğru değil" ifadelerini kullandı.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar ve Euro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Erdoğan'ın, Kabine Toplantısında, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarda düşüşe geçen dolar 11,2089 TL'yi görürken, euro ise 13,1975 liranın altına kadar geriledi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini, bunun döviz kurlarında sert düşüşü beraberinde getirdiğini belirterek, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra ABD'de cari denge verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,2 seviyesinin destek, 96,9'un direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Döviz Kuru
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