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Döviz yükseliyor!

Risk iştahının artmasıyla yükselen Euro, TL karşısında da son 6 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Yatırımcıların odağında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklanacak olan para politikası kararı bulunuyor.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:28
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Döviz yükseliyor!

Euro, risk iştahının artmasıyla yükselirken, TL karşısında da yılın en yüksek seviyesini güncelledi.

Euro/TL bugün 17,80’in üzerini test etti ve son 6 ayın en yüksek seviyelerini gördü.

Yatırımcıların odağında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) perşembe günü açıklanacak olan para politikası kararı bulunuyor.

Asya borsaları ABD vadeli işlemlerine paralel olarak bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli kazanım elde etti.

ECB’nin birkaç faiz artırımı gerçekleştireceğini ve tahvil alımlarını durduracağını fiyatlamış olan piyasalar, sonrasında atılacak adımlar hakkındaki ipuçlarını izleyecek.

DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 0.2 YÜKSELDİ

Yatırımcılar ECB kararını beklerken hedge fonları Euro’nun kazanacağını öngörerek pozisyon almaya geçen hafta da devam etti. Yatırımcıların net uzun Euro pozisyonlarının büyüklüğü 12 haftanın zirvesine çıktı.

Euro, devlet tahvili getirilerinin merkez bankasının para politikasını sıkılaştıracağı beklentileriyle yükselmesinin ardından dolar karşısında yüzde 0.2 yükseldi ve 1.074 dolardan işlem gördü.

Bazı analistler ECB’nin sıkılaştırma yanlısı tutumunun güçlenebileceğine, dolayısıyla Euro’nun kazanımlarını artırma olasılığına dikkat çektiler.

Ebury’de risk yönetim birimi yöneticisi Enrique Diaz Alvarez, “Asıl soru, (Temmuzdaki faiz artırımının) 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağı… Lagarde’ın temmuzdaki toplantıda tüm seçenekleri değerlendirmek isteyeceğini düşünüyoruz” dedi.

130 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI FİYATLANDI

Alvarez, ECB’nin gelecek ay yapacağı toplantı hakkında, “Mevcut piyasa beklentilerine bakılacak olursa ve ECB’nin faiz artırımına gideceğinin bütün vadelerde daha güçlü fiyatlandığını göz önüne alacak olursak, (Lagarde’ın yapacağı açıklamalar) Euro’ya destek sağlamalı” dedi.

Para piyasaları, ECB’nin yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırımı yapacağını fiyatlıyor. Yatırımcılar ECB’nin temmuzda 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakarken, fiyatlamalar temmuzda 50 baz puan artırıma ise yüzde 30 ihtimal verildiğini gösterdi.

Dolar endeksi yüzde 0.1 düşüşle 101.99 seviyesine geriledi ve 25 Nisan’dan bu yana görülen en düşük seviye olan 101.29’a yaklaştı.

Dolar, cuma günü istihdam piyasasının güçlü seyrini devam ettirdiğini gösteren verilerin ardından Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle değer kazanmıştı.

Son Güncelleme: 06.06.2022 16:30
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