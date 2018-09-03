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Dövizde son durum!

Dolar, enflasyon sonrası düşüşe geçti

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:40
Dövizde son durum!

Türkiye'de Ağustos ayı enflasyon rakamının açıklanması öncesi 6.73 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, TÜFE'nin bir sürpriz yapmaması sonrası 6.62'ye kadar geriledi.

Kur enflasyon öncesi yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 6.7330 seviyesine kadar çıktı. 

TÜFE, ağustos ayında yüzde 2.3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15.85'ten yüzde 17.90'a yükseldi. Bu rakamların piyasa beklentilerine paralel olması ile dolar düşüşe geçti ve kur 6.62 seviyelerine kadar indi.

Analistler kurdaki oynaklığın TCMB'nin faiz artışı yapmasının beklendiği 13 Eylül'deki toplantısına kadar sürmesini bekliyor. Bu toplantıda 200-250 baz puanlık faiz artırım beklentileri dile getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
DolarDövizEuroSterlinEkonomiHaber
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Right 2018-09-03 12:03:47

Vay be amma düştü ha! Yaşasın Reyis! Doları da yedi!

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Right 2018-09-03 12:19:24

Vay be amma düştü ha! Yaşasın Reyis! Doları da yedi!

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