Dövizde son durum? (10 Şubat 2020)

Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı.

Dolar, BDDK'nın swap adımının desteğiye 5,98'in altında kadar geriledi.

Geçen hafta başında dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son işlem gününde 6,05'e kadar yükselmişti.

BDDK dün para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. İlgili limit 2018 ağustos ayından itibaren yüzde 25 olarak uygulanıyordu. Kurdaki düşüşte bu adım etkili oldu.



Euro/TL de yeni haftanın ilk işlem güünde 6,54 seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin/TL 7.72 seviyelerinde işlem görüyor.