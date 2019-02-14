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Dövizde son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:22
Dövizde son durum!

14 Şubat 2019 sabahında dolar kuru bankalararası piyasada Alış 5,2781 Satış 5,2814 lira seviyesinde yer alıyor.

Saat 09.03 itibariyle euro Alış 5,9645 Satış 5,9716 lira, sterlin ise Alış 6,8048  Satış 6,8148 liradan işlem görüyor. 

KKTC MERKEZ BANKASI 14/02/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz CinsiDöviz Alış (TL)Döviz Satış (TL)Efektif Alış (TL)Efektif Satış (TL)

1 AMERİKAN DOLARI (USD)5.242905.252305.239205.26020

1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)3.723803.748103.706703.77060

1 DANİMARKA KRONU (DKK)0.794390.798290.793840.80013

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1 EURO (EUR)5.937405.948105.933205.95700

1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)6.755206.790406.750406.80060

1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)5.201305.234705.193505.24250

1 İSVEÇ KRONU (SEK)0.565860.571720.565470.573041 KANADA DOLARI (CAD)3.959603.977403.944903.99260

1 KUVEYT DİNARI (KWD)17.1651017.3897016.9076017.65050

1 NORVEÇ KRONU (NOK)0.606310.610390.605890.61179

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)1.398001.400501.387501.41100100

JAPON YENİ (JPY)4.726204.757504.708704.77560

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Anahtar Kelimeler:
DövizDolarEuroSterlinEkonomiHaberGündemKıbrıs
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