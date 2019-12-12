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Dövizde son durum? (12 Aralık 2019)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

12 Aralık 2019 Perşembe 09:28
Dövizde son durum? (12 Aralık 2019)

Dolar/TL, dün güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından yeniden 5,81'in üzerini görmüştü.

Dolar/TL bu sabah 5,79 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL 6,46 seviyelerinde, sterlin ise 7,67 seviyesinde işlem görüyor.

Üst üste 5 işlem günü devam eden yükselişini sonlandıran dolar/TL, 5,7917'ye kadar gerilemesinin ardından dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybıyla 5,8060 seviyesinde tamamladı.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştireceği toplantı da gündemin odağında yer alıyor.

Bugün gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündemi de takip edilecek.

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