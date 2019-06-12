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Dövizde son durum! (12 Haziran 2019)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:18
Dövizde son durum! (12 Haziran 2019)
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12 Haziran 2019'un sabah saatlerinde dolar güne 5,8104 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 6,5903 liradan, sterlin ise 7,3974 liradan işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DövizSonDURUHaberKıbrıs
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Savannah_Armita 2019-06-12 10:34:52

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