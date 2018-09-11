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Dövizde son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

11 Eylül 2018 Salı 09:47
Dövizde son durum!

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL dar bantta yatay seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar 6,45 civarında işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 2'yi aşan değer kazancı ile 6,60'dan yönünü aşağı çevirmişti. 

Euro/TL de 7,50 seviyelerine yakın hareket ediyor. Sterlin ise 8.43 Liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısında yüzde 17,75 olan bir hafta vadeli repo faizini artırması bekleniyor. Piyasalarda beklentiler 200 ile 725 baz puan arasında değişiyor.

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Anahtar Kelimeler:
DövizEkonomiHaberEuroSterlinDolarGündemKıbrıs
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