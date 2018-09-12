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Dövizde son durum

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:53
Dövizde son durum

Piyasalarda gözler Merkez Bankası’nın yarınki Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi.

Kritik karar öncesinde dolarda hafta başından bu yana dar bantta sakin bir seyir gözleniyor. Bankalararası piyasada Dolar 6.45 civarında işlem görüyor. Euro 7,50’nin altında hareket ediyor. İngiliz Sterlini ise 8,38 seviyelerinde işlem görüyor.

Merkez Bankası’nın yarın faiz artışına gitmesi bekleniyor. Toplantıda yüzde 17,75 düzeyindeki bir hafta vadeli repo faizinin 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artması öngörülüyor.

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DövizEkonomiHaberKKTCKıbrıs
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