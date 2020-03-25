Dövizde son durum

Tamamıyla corona virüs gelişmelerinin yön verdiği piyasalarda Fed'in dün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor.
Dolar/TL kuru 6,45 seviyelerinde seyrediyor.
Euro/TL de 6,98 seviyesinde yer alıyor.
Sterlin /TL 7,59 seviyelerinde işlem görüyor.
Yurt içi piyasalara bugün veri gündemi zayıf. Sadece PPK toplantı özeti ve mart ayı finansal hizmetler güven endeksi verisi açıklanacak.
Küresel piyasalardaki gelişmelerle ve yurt içindeki corona virüs gündemiyle piyasaların yön bulması bekleniyor.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60'ın direnç, 6,48 ve 6,44 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.