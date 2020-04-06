Dövizde son durum

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde mart ayı enflasyon rakamlarının ardından 6,70 seviyelerine kadar yükselmişti.

Dolar kuru yeni haftaya 6,74 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,30 seviyesinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise 8.25 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi bulunurken Çin borsası ise tatil.



Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurgulayan uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.